Россия находится на 11-м месте среди стран и территорий по соотношению международных резервов и ВВП. Такие данные по состоянию на 1 января 2020 года представил в четверг Центробанк.

Из материалов регулятора следует, что по итогам прошлого года международные резервы РФ составили 32,6% от ВВП страны. Годом ранее, по итогам 2018-го, Россия была на 13-м месте с показателем 28,1%.

Первое место по итогам 2019 года заняла Швейцария, чьи резервы достигают 121,6% ВВП. Она обогнала Гонконг, который опустился с первой строчки на вторую с показателем 120,6%. Годом ранее соотношение резервов и ВВП составляло у них 111,6% и 117,4% соответственно. Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, только у Швейцарии и Гонконга объем резервов превышает величину экономики.

Выше России в рейтинге-2019 также находятся Тайвань, Сингапур, Саудовская Аравия, Чехия, Таиланд, Болгария, Иордания, Хорватия.

Китай по итогам 2019 года находится на 22-м месте по соотношению международных резервов и ВВП (22,5%), Великобритания – на 55-м (6,1%), Германия — на 56-м (5,8%), США — на 67-м (2,4%).

Также ЦБ выложил в четверг статистику по достаточности международных резервов отдельных стран для покрытия импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2020 года. По этому показателю Россия находится на третьем месте (резервов хватит на 19 месяцев импорта) после Саудовской Аравии и Швейцарии.

По собственно объему резервов, согласно данным из этой же сводки ЦБ, Россия на начало текущего года была на четвертом месте (554,4 млрд долларов). На первом месте по объему резервов находится Китай (3 трлн 222,9 млрд долларов), на втором — Япония (1 трлн 322,4 млрд), на третьем — Швейцария (854,8 млрд). Сопоставимый с российским объем резервов был на начало этого года у Саудовской Аравии и США (514,8 млрд и 513,7 млрд долларов, пятое и шестое места соответственно).

Годом ранее Россия была на шестом месте в мире как по объему резервов, так и по их достаточности для импорта, показывают материалы регулятора.

Кроме того, Банк России опубликовал данные о структуре международных резервов отдельных стран (также на 1 января 2020-го). Из этой статистики, в частности, следует, что РФ за прошлый год увеличила объем золотых запасов с 2 113,1 до 2 271,2 тонны, а долю золота в резервах — с 18,5% до 19,9%.



В числе прочего сводка демонстрирует динамику общего размера резервов для разных стран. Так, большинство стран нарастили свои резервы, а сократили их в прошлом году Литва, Мальта, Дания, Сингапур, Британия, Швеция, Болгария, Румыния, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Уругвай.