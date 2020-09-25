Японский почтовый банк (Japan Post Bank) сообщил о похищении более 60 млн иен (около 570 тыс. долларов) через кошелек-приложение одного из сотовых операторов.

Банк выяснил, что за три года со счетов его вкладчиков через приложения для расчетов в Интернете, в частности через приложение для сотовых телефонов «docomo-счет» и «docomo-оплата» одного из крупнейших операторов NTT Docomo, было снято около 60 млн иен.

Скандал вокруг снятия денег из японских банков при помощи приложения «docomo-счет» и «docomo-оплата» разгорелся около недели назад. Пользователь может перевести сумму со своего счета в банке на счет docomo, а затем совершать покупки через телефон. Для открытия «docomo-счета» достаточно лишь адреса электронной почты. Этим, по всей видимости, и воспользовались злоумышленники. Они стали выводить средства со счетов вкладчиков на поддельные «docomo-счета».

Несмотря на то, что есть ограничение в 300 тыс. иен (2,8 тыс. долларов) в месяц по переводу денег на электронный счет, в ряде случаев со счетов снимались суммы, в два и более раз превосходящие это ограничение. Неделю назад речь шла о том, что пострадали вкладчики 11 банков, а сумма ущерба составила в совокупности 27 млн иен (257 тыс. долларов), сейчас число пострадавших и суммы увеличились.

Компания NTT Docomo обязалась компенсировать пострадавшим вкладчикам банков ущерб. Одновременно с этим выяснилось, что в Японском почтовом банке 12 электронных сервисов помимо «docomo-счета» также использовались для похищения денег со счетов вкладчиков. В настоящее время 35 банков, подключенных к «docomo-счету», временно приостановили подключения, идут проверки систем безопасности.