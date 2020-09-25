Санкт-Петербургская биржа может запустить торги российскими акциями уже в ноябре этого года, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщили два источника среди брокеров. Третий собеседник уточнил, что срок может сдвинуться на декабрь. Торги будут проводиться в рублях. На самой бирже отказались от комментариев.

Чтобы замотивировать брокеров торговать российскими бумагами, НП РТС предложит самым активным участникам торгов через год купить до 10% акций биржи исходя из ее общей стоимости в 10 млрд рублей. Для этого оборот по российским бумагам в целом должен достичь 100 млн долларов в день. Как отметил член совета директоров НП РТС Иван Тырышкин, при реализации опционной программы установлено ограничение в 2% на одного брокера.

По мнению брокеров, решение о начале торгов российскими бумагами на второй площадке находится в мировом тренде: например, в США в последние полгода появились три новые площадки. Также важно, чтобы данные инструменты были высоколиквидными. На данный момент очевидно, что лучшая ликвидность по российским бумагам — на Московской бирже, и вряд ли это быстро изменится, считают представители брокерских компаний.

Санкт-Петербургская биржа планировала предложить брокерам более выгодны тарифы по торгам российскими бумагами, чем Московская биржа. В этом случае мог бы сработать закон об условиях наилучшего исполнения заявки клиента, что способствовало бы быстрому перетоку оборотов на Санкт-Петербургскую биржу, считают эксперты.

На Московской бирже отметили, что не тарифицируют сервисы наилучшего исполнения для клиентов. Однако при использовании данных биржи для торговых операций вне ее «были разработаны два новых тарифа — на производную информацию и на использование в альтернативных системах», которые в ближайшее время вступят в силу.