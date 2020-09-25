📰 Греция готова восстановить авиасообщение с РФ в полном объеме с 1 октября, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. По их данным, в итоге полеты будут выполняться в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами. Сегодня также ведутся активные переговоры по восстановлению авиасообщения со странами Карибского бассейна — на Кубу, в Доминиканскую Республику и Мексику. Однако заболеваемость коронавирусом в России растет. Власти РФ не торопятся с принятием решений.

📰 Новый план восстановления экономики пока не подкреплен деньгами, пишут «Ведомости» . Главной проблемой реализации этого плана станет финансирование, предупреждают эксперты. Несмотря на заверения первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что все заявленные цели «финансово обеспечены», у специалистов остаются вопросы как по источникам средств, так и по способам их привлечения. Финансовая ситуация в ближайшее время будет жесткой, что отразится на масштабах финансирования многих направлений расходов, в частности на национальных проектах, считают эксперты.

📰 Зарплаты бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях, с 1 октября будут проиндексированы на 3%, то есть на уровень годовой инфляции, пишет «Российская газета» . Как пояснили в Минтруде, средства на индексацию фонда оплаты труда предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года. Для проведения индексации ведомство готовит проект распоряжения, обеспечивающий рост заработной платы работников бюджетной сферы.

📰 Санкции наиболее эффективны, когда применяются в отношении нестабильных режимов со слабой экономикой, пишет РБК . Это выяснили эксперты из Немецкого института глобальных и региональных исследований. Более автократичные режимы имеют больше шансов сопротивляться санкциям, чем демократические. Также санкции, инициированные ЕС, в целом оказались успешнее, чем американские. По мнению экспертов, Россия представляет особый случай страны — это одна из крупнейших экономик в мире и крайне важный экспортер энергетики в европейские страны, что делает давление на нее проблематичным.