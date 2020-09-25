Газпромбанк предлагает кредит наличными от 50 тыс. рублей под 6,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Газпромбанк 25 и 26 сентября проводит акцию и предлагает оформить кредит наличными на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей по ставке 6,9% годовых. При отсутствии страхования жизни и здоровья клиента действует надбавка 6—7 процентных пунктов в зависимости от категории заемщика», — говорится в релизе.

Подать заявку на кредит можно в отделениях банка, на сайте, в мобильном приложении «Телекард 2.0» или через кол-центр.