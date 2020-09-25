Арбитражный суд Москвы отложил на 15 февраля рассмотрение иска банка «Траст», который оспаривает ряд сделок с участием «Открытие Холдинга», причинивших, как считает истец, ему убытки на 18 млрд рублей. Ответчиками по иску «Траста» являются «Открытие Холдинг», компания «Открытие Капитал» и компания «Тренд». Компания Despacio приобрела у «Открытие Капитала» 100% акций компании Otkritie Capital International Limited (OCIL), и ее права могут быть затронуты судебным актом по делу.

Как ранее пояснил истец, «Траст» в январе 2017 года выдал кредит в размере 18 млрд рублей компании «Открытие Капитал», параллельно «Открытие Холдинг» получил заем от компании «Тренд» на 250 млн евро. После введения в августе 2017 года временной администрации в банк «Открытие» «Открытие Холдинг» принимает на себя обязательства по возврату кредита «Трасту» (18 млрд рублей), а «Открытие Капитал» обязуется передать денежные средства в пользу «Открытие Холдинга», рассказал истец. По его словам, «Открытие Капитал» продает принадлежащие ему акции OCIL примерно за 300 млн евро и в тот же день, 6 сентября, заключает с компанией «Тренд» договор, по которому получает права требования к «Открытие Холдингу».

Суд оставил без удовлетворения жалобу «Траста» в споре о самобанкротстве «Открытие Холдинга» Между кредитором и должником идет борьба за «дружественного» временного управляющего, считают юристы.

В результате, по словам юриста «Траста», «Открытие Капитал» становится должен «Открытие Холдингу» 18 млрд рублей и одновременно является кредитором «Открытие Холдинга» на сумму 250 млн евро. «Траст» полагает, что все сделки были заключены ему во вред, так как вместо заемщика «Открытие Капитала», владевшего ликвидным активом (100% акций OCIL), он получил права требования к «фактически недееспособному» «Открытие Холдингу».

«Траст» просит восстановить «Открытие Капитал» в качестве своего заемщика, восстановить «Открытие Холдинг» в качестве заемщика по займу от «Тренда», а также взыскать с «Тренда» в пользу «Открытие Капитала» около 252 млн евро (эту сумму последний отдал «Тренду» по договору цессии). Ответчики иск не признают. В феврале «Открытие Холдинг» подал заявление о своем банкротстве.