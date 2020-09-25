МСП Банк (дочерняя компания Корпорации МСП) планирует первой из российских кредитных организаций снизить процентные ставки по льготным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при появлении такой возможности. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о планах по изменению ставки по льготным кредитам для МСП.

Ранее Белоусов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что развитие системы льготного кредитования малого бизнеса с пониженной процентной ставкой будет продолжено и в 2021 году правительство РФ планирует выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых.

«Мы планируем снижение процентных ставок, как только у нас появятся такие возможности, исходя из программ субсидирования процентной ставки, обновленной программы субсидирования процентной ставки и снижения общих ставок на рынке. Поэтому мы первые, наверное, кто пойдет на снижение процентных ставок для малого и среднего предпринимательства», — отметил Голованов.

Сейчас по любому из кредитных продуктов при соответствии условиям программы субсидирования Министерства экономического развития РФ ставка по кредиту в МСП Банке составляет от 7,75% годовых.

МСП Банк учрежден в 1999 году, обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.