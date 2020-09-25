Правительство поручило Минфину до 20 октября 2020 года дополнительно проработать вопрос о перечне доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 15%. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Минфину России при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период», в Государственной думе дополнительно проработать с участием органов власти субъектов Российской Федерации вопрос о перечне доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 15%», — говорится в сообщении.

Также Минфину поручено доложить о результатах в правительство РФ до 20 октября при необходимости с проектом поправок к указанному законопроекту.