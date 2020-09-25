🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады сентября составила около 4,4% годовых против 4,41% за первую декаду. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Таким образом, ставка в очередной раз ушла к историческому минимуму: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений (с середины 2009 года).

🔹 Рост уровня бедности во II квартале создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута. Об этом говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты. Снижение реальных располагаемых денежных доходов во II квартале на 8% не могло не сказаться на уровне бедности, выросшем за квартал на 0,9 процентного пункта, до 13,5%, что эквивалентно 19,9 млн человек, отмечают эксперты.

🔹 Росстат начнет в 2021 году при расчетах показателей зарплат опираться на данные Пенсионного фонда не в формате эксперимента, а постоянно. Об этом свидетельствует объявленный ведомством тендер на сайте госзакупок. Подрядчики по госзаказу должны помочь Росстату завершить работу по использованию данных ПФР, которую ведомство ведет с начала этого года. В перспективе с применением данных ПФР Росстат также планирует рассчитывать такие показатели, как число работников, рабочих мест и работодателей, национальный фонд оплаты труда, среднюю и медианную зарплаты на одно рабочее место.

🔹 Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008—2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято. Об этом вспоминает экономист Алексей Кудрин в книге «Экономическое развитие России», которая выходит в свет в конце сентября. По мнению экспертов, если бы этим вопросом занялись уже тогда, то было бы больше пространства для маневра, можно было растянуть процесс во времени и не понадобилось бы устанавливать мораторий на пенсионные накопления.