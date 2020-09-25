Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем соответствующей думской фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект , предусматривающий введение льгот на оплату Интернета для отдельных категорий граждан. Документ размещен в базе нижней палаты российского парламента.

Так, предлагается «введение новой меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов всех категорий — оплаты 50% стоимости услуг по обеспечению доступа к сети Интернет», указано в пояснительной записке к проекту.

«Полноценное участие в общественной жизни инвалидов всех категорий зависит в немалой степени от наличия возможности быть информированными об актуальных событиях общественно-политической и экономической жизни страны, а также поддерживать социальное общение, включая связь с родственниками и, что особенно важно для пожилых людей, с их потомками», — подчеркивают авторы законопроекта.

По их словам, «качество жизни современного человека неразрывно связано с возможностью доступа к Интернету. Расходы по оплате услуг такого доступа в настоящее время приобрели значимый характер для поддержания достойного уровня жизни». «Частичная компенсация этих расходов позволит освободить средства, имеющиеся в распоряжении получателей данной меры социальной поддержки, и повысит их уровень жизни», — рассчитывают законодатели.

Они добавляют, что, «отдавая дань бессмертному подвигу всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, граждане России обеспечили для представителей поколения участников войны наиболее защищенное социальное положение. Поэтому введение новых мер социальной поддержки... в обязательном порядке должно касаться ветеранов Великой Отечественной войны».

Авторы законопроекта предлагают ввести его в силу с 1 января 2021 года.

Необходимое дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета они оценивают в сумму не более 44 млрд рублей в год.



Правительство данный законопроект не поддерживает, следует из материалов к документу. Приводя ряд формальных оснований для этой позиции, в Кабмине также напоминают, что в послании к Федеральному собранию в 2020 году президент РФ предложил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет», в «рамках которого на всей территории страны будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам и гражданам не придется платить за услугу связи, за интернет-трафик».