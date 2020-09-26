Ослабление рубля с 1 по 25 сентября связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020—2024 годы, подготовленного Минэкономразвития.

Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар, указывает министерство. «В среднем за период 1—25 сентября валютный курс достиг 75,2 рубля за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 рубля за доллар США», — говорится в документе.

«Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты. Курс рубля к доллару США вырос с 63,9 рубля за доллар в феврале до 73,1 рубля за доллар и 75,2 рубля за доллар в среднем за март и апрель соответственно (пик — 77 рублей за доллар на 23 апреля). Вместе с тем сбалансированная макроэкономическая политика и значительный объем накопленных резервов позволили ограничить негативные последствия для российского финансового и валютного рынка», — отмечает министерство.