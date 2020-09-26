Рисками для экономики России на стадии восстановления могут стать санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. Об этом говорится в опубликованном прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2021—2023 годы.

«На стадии постепенного восстановления экономика России может столкнуться со следующими вызовами», — говорится в прогнозе. Среди них рецессия в мировой экономике и санитарно-эпидемиологические ограничения, которые снимаются постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения, отметили в Минэкономразвития.

«Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер», — подчеркивают в министерстве.

Более того, именно санитарно-эпидемиологическая обстановка будет определять скорость восстановления экономики. При этом в базовом и консервативном варианте не предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, но она остается ключевым источником риска.

«На высокую неопределенность развития мировой экономики указывает широкий диапазон прогнозов аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий год: от -3% до -5% на 2020 год и от 3,5% до 6,5% на 2021 год», — говорится в прогнозе.

В Минэкономразвития добавили, что восстановление мировой экономики существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.

Драйверами экономического роста в 2021—2023 годах станут отрасли, обеспечивающие развитие инвестиций, экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, строительный и транспортный сектора.