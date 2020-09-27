Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго восстанавливаться после шока, связанного с пандемией COVID-19, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании глав Минэнерго G20.

«В этом году это уже вторая встреча министров энергетики G20, мы собирались в апреле для выработки совместных мер реагирования ввиду беспрецедентного спада экономической активности… Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка как ответственный участник энергетического рынка. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и, как следствие, глобальной мировой экономики», — сказал Новак.

Министр напомнил, что из-за COVID-19 мир столкнулся с невиданным шоком, примерно две трети населения планеты уже побывало в режиме самоизоляции. Однако энергетический сектор, вопреки сложностям, продемонстрировал устойчивость. Все услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, нефтепродуктов продолжают оказываться в непрерывном режиме.

«Энергетика стала одной из наиболее пострадавших отраслей ввиду резкого падения спроса. В апреле мы наблюдали, наверное, самый худший период. Спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28—30%, в основном в результате сокращения автомобильных и авиаперевозок. Объем инвестиций компаний в добычу сократился на 25—30%, в среднем в этом году мы ожидаем падения спроса на нефть на уровне 10%», — сказал Новак.

По словам министра, сегодня очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ее восстановление не будет быстрым, отрасль будет достаточно долго выходить на докризисные показатели.

«Текущая ситуации не ограничена исключительно энергетическим рынком, серьезный спад переживает вся глобальная экономика. Считаю, что энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления подобных кризисов и последующего восстановления», — заключил Новак.