Основная идея общенационального плана восстановления экономики до конца 2021 года — выход на рост в 3% ВВП через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии. Об этом пишет «Коммерсант» . В заключительной версии план потребует 6,4 трлн рублей.

В документе предыдущие действия правительства не считаются «успешно законченными» после прекращения финансирования, а используются как база для проектов. Большая часть мер из списка, содержащего более 500 пунктов плана, — это не выделение финансирования, а в основном субсидирование, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий. Также соглашения о защите и поощрении капиталовложений представлены в плане как механизм общего перезапуска инвестиционного цикла.

Цели плана реалистичны, пишет издание. Так, первый этап, уже реализованный, предполагает остановку спада ВВП во II квартале 2020 года, восстановление к докризисным оборотам обработки, розницы, услуг. Второй этап (с октября 2020 года по июнь 2021 года) — стабилизация и снижение безработицы, возвращение квартальной динамики ненефтегазового ВВП и реальных доходов населения на уровень не ниже, чем в 2019 году. Третий этап — выход на плановую траекторию роста ВВП не менее 3% год к году, безработица — ниже 5%, устойчивый рост доходов домохозяйств.