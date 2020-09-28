Банк непрофильных активов, созданный на базе банка «Траст», в августе показал рекордную прибыль — 16,7 млрд рублей, став третьим по этому показателю после СберБанка и Альфа-Банка, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на собственные расчеты. Всего банковский сектор показал в августе прибыль в размере 204,9 млрд рублей.

Рекордный положительный финансовый результат обеспечила банку «плохих» долгов переоценка. В «Трасте» связали это «с волатильностью оценки стоимости активов в связи с текущей рыночной ситуацией». По оценке банка, существенной переоценки активов, как и влияния на финансовый результат, с начала года не произошло. За первое полугодие 2020 года «Траст» втрое увеличил объем расходов на формирование резервов по условным обязательствам кредитного характера, возможным потерям по операциям с резидентами офшоров до 6,9 млрд рублей.

По подсчетам управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, чистая переоценка финансовых активов и обязательств за месяц принесла «Трасту» 17,9 млрд рублей, а чистая переоценка средств, номинированных в иностранной валюте, — еще 11,9 млрд рублей. Около 17% финансовых активов номинировано в инвалюте, следует из отчетности БНА.

Переоцененные активы, скорее всего, — ценные бумаги, отметил Беликов. На ценные бумаги к началу сентября приходится 69,7 млрд рублей, согласно данным агрегатора kuap.ru. Вероятно, произошла переоценка инвестиций в дочерние компании, считает управляющий директор НКР Станислав Волков. Убыток от вложений в них и акций сторонних компаний снизился на 4 млрд рублей, на 3 млрд рублей снизилась накопленная отрицательная переоценка, добавил Волков. По его мнению, скорее всего, большая часть позитивных изменений обусловлена временными, а не фундаментальными факторами.