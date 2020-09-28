



📰 В условиях вынужденного перехода бизнеса с единого налога на вмененный доход на другие налоговые режимы в 2021 году уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе правительства Михаилу Мишустину письмо с предложениями скорректировать действующие для бизнеса налоговые режимы, пишет «Коммерсант» . Речь идет о снижении ставок по упрощенной и общей системам налогообложения и повышении доступности патентной системы и режима для самозанятых. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство работает над созданием условий по «упрощенке» и патенту. Также в планах разработка промежуточных налоговых режимов для плавного изменения нагрузки на растущий малый бизнес.

📰 В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов и таксопарков за здоровье пассажиров, пишут «Известия» . С такой инициативой к председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Ранее было разработано два законопроекта о такси, но ни в одном из них нет механизма возмещения ущерба пассажиру в случае ДТП со стороны таксопарка или агрегатора. По словам экспертов, сотни тысяч водителей зарегистрированы как самозанятые, и никто не контролирует их работу.

📰 Международные инвесторы увеличили вложения в российские фонды, пишет «Коммерсант» . По данным Bank of America, чистый приток средств в российские фонды на неделе, закончившейся 23 сентября, составил 32 млн долларов. Это максимальный результат с середины августа. Однако тенденция не выглядит долгосрочной: основные покупки сделаны на фоне восстановления цен на нефть. Рынки развивающихся стран пребывают в неустойчивом состоянии на ожидании новых ограничений для бизнеса.

📰 Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Об этом пишет РБК . Планируется, что программа будет реализована в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. В ближайшие четыре года ключевые показатели качества жизни и экономического развития там должны расти быстрее, чем в среднем по России. Так, до 2035 года на Дальнем Востоке планируется создать не менее 450 тыс. новых рабочих мест, обеспечить авиационную доступность во всех удаленных населенных пунктах, подключить все удаленные населенные пункты к Интернету, создать в каждом из 11 регионов ДФО новые туристические кластеры.

📰 Доходности по добровольным пенсионным программам НПФ в долгосрочном периоде лишь немногим превышают инфляцию и ниже накопленной для депозитов, пишет «Коммерсант» . В таких условиях НПО не пользуется спросом ни у корпоративных клиентов, ни у граждан. Сначала для НПФ приоритетными были обязательные пенсионные продукты, теперь их смущает низкая маржинальность добровольных накоплений. По мнению экспертов, у НПФ есть возможность вклиниться со своими пенсионными программами в средства граждан на текущие нужды, когда они смогут показывать высокую доходность. Только это «позволит оживиться» рынку НПО.

📰 Из-за пандемии реализация ГЧП-проектов подорожала на 72 млрд рублей, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев. По его словам, в 239 проектах возможен существенный рост капитальных расходов. До конца года потери бизнеса по проектам на стадии эксплуатации могут составить более 47 млрд рублей. Типичными примерами отраслей, в наибольшей степени зависящих от платежеспособного спроса, являются ЖКХ и платные дороги.

📰 Минцифры предложило ввести механизм компенсаций от операторов связи управляющим компаниям жилых домов, пишет «Коммерсант» . Речь идет о единовременном платеже за «технический надзор», а также ежемесячных платежах, если часть обязанностей оператор возлагает на УК, отмечается в протоколе. Большинство операторов, которые уже и так платят управляющим компаниям в совокупности до 2,7 млрд рублей ежегодно, но без фиксированных правил, против введения нового механизма. В Минцифры допускают, что позиция может быть «откорректирована по результатам обсуждения как с операторами связи, так и с УК».

