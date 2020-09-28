Утверждения американской газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп в течение десяти из последних 15 лет не платил подоходный налог, не соответствуют действительности. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Все это фабрикация, — сказал он. — Все это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. Мы через это уже проходили, вы можете задавать мне все те же вопросы. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением».

«На самом деле я плачу налоги, — подчеркнул глава государства. — И вы это увидите». Он заверил, что представит свои налоговые декларации, но не уточнил когда.

Трамп пояснил, что не может сделать это сейчас, поскольку в отношении его бизнеса по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. «Служба внутренних доходов ведет себя по отношению ко мне очень нехорошо», — сказал он. Трамп отметил, что «с гордостью представит» указанные документы после данной проверки.

Ранее в этот же день The New York Times сообщила, что ее журналисты ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходных налогов суммарно лишь на 1,5 тыс. долларов. «Он совсем не платил подоходный налог десять из 15 последних лет, по большей части потому, что сообщал, что теряет больше средств, чем зарабатывает», — говорится в материале.

По версии издания, документы, с которыми ознакомились его журналисты, свидетельствуют о том, что у Трампа имеются долги примерно на 300 млн долларов, которые нужно будет отдать в течение четырех лет. «Большая часть основного бизнеса Трампа — от ряда его полей для игры в гольф до привлекающего консерваторов отеля в Вашингтоне — отчитывалась год за годом о потерях на миллионы долларов, если не на десятки миллионов», — говорится в материале.

Издание сообщает, что в отношении Трампа проводит разбирательство Служба внутренних доходов США в связи с тем, что ранее он запросил возврата налогов в размере 72,9 млн долларов. Он якобы сделал это под предлогом того, что понес «огромные убытки».

По версии издания, из-за финансовых трудностей Трамп «все больше и больше зависит» от доходов от бизнеса, касающегося других стран. В их числе Индия, Турция и Филиппины. Из-за этого, по оценке газеты, возникает «конфликт интересов». Издание констатирует, что в полученных документах «не раскрываются какие-либо ранее неизвестные связи с Россией».

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликования налоговых деклараций. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В последние годы он объясняет это тем, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки.

Журналисты The New York Times уже не первый раз заявляют, что ознакомились с налоговыми декларациями Трампа. В 2019 году сотрудники газеты утверждали, что получили указанные документы за 1985—1994 годы. В публикации говорилось, что Трамп понес за этот период убытки на 1,17 млрд долларов. Издание тогда отмечало, что из-за столь крупных финансовых потерь Трамп «смог избежать выплаты подоходного налога в течение восьми из десяти лет». Причиной убытков, как говорилось в публикации, были «неудачные сделки».

В 2016 году в The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Трамп сообщил об убытках на 916 млн долларов в своей налоговой декларации за 1995 год. Газета подчеркивала, что это могло дать ему возможность легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет.

В статье говорилось, что причиной убытков стало неэффективное управление в начале 1990-х годов тремя казино в городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), предпринятая Трампом неудачная попытка заняться бизнесом в сфере авиаперевозок, а также несвоевременное приобретение им отеля на Манхэттене. Газета тогда не уточняла, воспользовался ли Трамп возможностью получить указанные налоговые послабления.



В США 3 ноября пройдут очередные всеобщие выборы.