Саммит «группы двадцати» под председательством короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда будет проходить 21 и 22 ноября в онлайн-формате. Об этом говорится в совместном заявлении стран «двадцатки», опубликованном в понедельник на сайте G20, передает ТАСС.

«Саммит G20 2020 года пройдет в виртуальном формате 21—22 ноября, — отмечается в сообщении. — Предстоящий саммит G20 будет сосредоточен на защите жизни людей и восстановлении [экономического] роста. Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего».

В заявлении подчеркивается роль, которую государства «группы двадцати» сыграли в борьбе с пандемией. Помимо 21 млрд долларов, вложенных ими в производство и распределение вакцины и обеспечение доступа населения к лечению, страны «двадцатки» выделили 11 трлн долларов на поддержку мировой экономики, отмечается в сообщении.

Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности инновации.