Управлением Росреестра по Москве в августе 2020 года зарегистрировано 4 582 договора участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств — на 42% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом выражении рост составил 46%, сообщили в Росреестре.

В общей сложности с января по август в столице зарегистрировано 25 784 договора в новостройках с привлечением кредитов — на 8% меньше, чем годом ранее за аналогичный период, однако доля таких договоров в общем количестве зарегистрированных в столице ДДУ (55 661) в текущем году достигла 46%, тогда как по итогам восьми месяцев прошлого года составила 38%.



«Показатель августа стал рекордным за все годы статистики зарегистрированных ДДУ с привлечением кредитов. Каждый второй договор участия в долевом строительстве заключался с кредитными средствами. Кроме того, преодолев порог в 4,5 тысячи, последний месяц лета превысил на 9% декабрь прошлого года, по итогам которого ранее было оформлено наибольшее количество таких договоров — 4,2 тысячи», — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.