«БКС Мир инвестиций» предлагает новое инвестиционное решение — именной сберегательный сертификат. Об этом сообщили в БКС, отметив, что «Сберсертификат» сочетает «надежность банковского вклада и возможность получить повышенный доход, присущую структурным продуктам».

Как поясняется, именной сберегательный сертификат предполагает открытие клиентом банковского вклада в БКС Банке, то есть все средства в размере до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов. «Кроме того, продукт предусматривает полную защиту капитала со стороны «БКС Мира инвестиций»: при любом развитии событий клиенту возвращается вся сумма размещенных средств», — подчеркивается в релизе.

«Сберсертификат» можно оформить на один или три года. Доходность инвестиционного продукта зависит от динамики базового актива — акций СберБанка. Если за время действия продукта акции «Сбера» подорожают на 15% или больше, клиент получит 6% годовых в рублях независимо от выбранного срока инвестирования. Если же акции базового актива не вырастут или снизятся в цене, клиенту будет выплачена гарантированная доходность в размере 2,2% годовых в рублях при сроке один год и 2,8% годовых при сроке три года.

«Потенциал роста акций СберБанка, по оценкам аналитиков БКС, составляет 21% в течение года и 33% на горизонте трех лет. Соответственно, инвестор с высокой вероятностью получит повышенный доход в 6% годовых», — говорится в сообщении.

Минимальная сумма «Сберсертификата» составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 25 млн рублей. Проценты выплачиваются в конце срока действия продукта, досрочное расторжение договора не предусмотрено.



Оформление «Сберсертификата» доступно в офисах БКС в Москве и Санкт-Петербурге. В скором времени продуктом смогут воспользоваться инвесторы по всей России.

