ВТБ заключил кредитный договор с компанией MR Group, предусматривающий финансирование строительства общественно-делового центра iCity. Об этом сообщили в банке, уточнив, что сумма финансирования составляет порядка 30 млрд рублей.

«Средства предоставляются на семь лет и будут вложены в строительство высотного офисного центра А-класса iCity на территории делового кластера «Москва-Сити», — указано в релизе.

В состав бизнес-центра iCity входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 м) и 34-этажная Space Tower (141 м). Небоскребы расположены на общем восьмиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, лаунж-зона, фуд-холл, столовая и рестораны, магазины, зоны ожидания, винотека, химчистка и дом быта. На шестом уровне подиума будет разбит ландшафтный парк.

«Бизнес-центр общей площадью 249 тыс. кв. м станет крупнейшим российским офисным проектом 2020 года и первым зданием в стране, в котором комплексно реализованы принципы интеграции физического пространства и цифровой среды. IСity реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве применяется подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания», — отмечается в сообщении ВТБ.



Завершение строительства намечено на 2023 год.