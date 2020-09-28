Если сотовым операторам придется строить сети мобильной связи пятого поколения в диапазоне частот 4,8—4,99 ГГц, затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Об этом говорится в докладе, посвященном сравнению развертывания 5G в различных диапазонах, пишет РБК со ссылкой на имеющуюся копию. Подлинность документа, который был подготовлен МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») и «Ростелекомом» и в апреле этого года отправлен в Минцифры и администрацию президента, подтвердили представители «МегаФона» и «Ростелекома».

Если строить 5G в диапазоне 4,8—4,99 ГГц, то к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти вплоть до 2040 года, говорится в документе. Расчеты для более поздних периодов не проводились.

Пока в России для развития 5G выделены частоты в диапазоне 24,25—24,65 ГГц. В марте Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать эту полосу для 5G неопределенному кругу лиц: это означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку. Однако до сих пор не утверждены условия использования спектра.

На ближайшем заседании ГКРЧ планирует предписать операторам строить сети в этом диапазоне только на российском оборудовании, писали «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В проекте решения ГКРЧ, копия которого есть у РБК (подлинность подтвердили два участника рынка), говорится, что это должно быть только оборудование российского происхождения, включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Бизнес просит строить сети 5G быстрее и без российского оборудования Создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 году может привести к существенному отставанию всех отраслей экономики РФ.

В концепции развития 5G, которую весной подготовило Минцифры, в качестве основы для внедрения этой технологии предлагалось использовать частоты 4,8—4,99 ГГц, а также тот ресурс, который операторам ранее выделили для развития 2G, 3G и 4G. При этом сами операторы настаивали, что им необходимы частоты 3,4—3,8 ГГц. Однако этот ресурс в России занят системами Минобороны и Роскосмоса, и Совет безопасности решил, что предложение перевести их в другие части спектра не соответствует интересам национальной безопасности.

В подготовленном операторами докладе говорится, что выделенный ранее для оказания услуг в сетях связи предыдущих поколений ресурс в диапазоне ниже 3 ГГц недостаточен для предоставления услуг 5G. А частоты выше 24 ГГц не могут рассматриваться для организации сплошного покрытия городских территорий, их можно будет использовать только «для организации локальных зон с повышенными требованиями к качественным характеристикам услуг связи».

При этом стоимость владения инфраструктурой сети связи (включая капитальные и операционные затраты) в диапазоне 4,8—4,99 ГГц до 2030 года только в городах с населением более 1 млн человек в 2,5 раза превышает стоимость владения инфраструктурой в диапазоне 3,4—3,8 ГГц: это 723,3 млрд против 317,1 млрд рублей. Причем последняя цифра учитывает затраты на освобождение спектра от работающих в нем сейчас систем в размере 25 млрд рублей. Развитие 5G в диапазоне 4,8—4,99 ГГц «превышает инвестиционные возможности операторов», указано в исследовании.

Проведенный «четверкой» анализ показал, что, если развивать 5G в диапазоне 3,4—3,8 ГГц, первую положительную расчетную прибыль в размере 44,2 млрд рублей операторы получат уже в 2027 году, а к 2030-му показатель составит 290 млрд. При этом стоимость освобождения частот 3,4—3,8 ГГц по всей стране оценивается в 253 млрд рублей.



В середине 2019 года Минцифры заявляло, что операторы до сих пор не окупили капитальные затраты на строительство сетей 3G и 4G. Сети 3G начали развиваться в стране с 2007 года, 4G — с 2012-го.

