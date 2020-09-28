Банк России установил официальные курсы валют на 29 сентября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 85,18 копейки, составив 78,6713 рубля (76,8195 рубля на 28 сентября). Курс евро повысился на 1 рубль 81,53 копейки, до 91,479 рубля (с 89,6637 рубля на 28 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,83 рубля (плюс 61,75 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:08 мск стоил 91,86 рубля (плюс 93 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 78,06 до 79 рублей за доллар и от 90,7 до 91,96 рубля за евро.