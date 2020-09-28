Правительство РФ определило перечень услуг, при оказании которых компаниям с 1 января будущего года не нужно будет проводить репатриацию валютной выручки, следует из постановления Кабмина.

Согласно документу, в этот перечень услуг входят: издание программного обеспечения, разработка компьютерного программного обеспечения, обработка данных, предоставление услуг размещения информации и связанная с этим деятельность, высшее образование. В список входят и услуги, выполняемые субподрядчиком при производстве компьютеров и периферийного оборудования, а также отдельные операции процесса производства компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования.

Также компаниям не нужно проводить репатриацию валютной выручки, если они оказывают услуги предоставления лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение.

​ЦБ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 года Банк России направил в правительство соответствующие предложения.

Летом сообщалось, что ЦБ направил в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Так, регулятор предложил отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала 2021 года, для всех — с 2024-го.