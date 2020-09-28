ВТБ запустил новый вклад «Перспектива». Он может быть открыт в рублях на фиксированный срок. При размещении средств на 370 дней ставка составит 4,85%, на 181 день — 5,25% годовых.

Как уточняется в сообщении банка, новый продукт предлагается клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни с СК «СОГАЗ-Жизнь» по программе «Максимум Плюс» и оплатили его. Предложение доступно в течение пяти рабочих дней с момента заключения и оплаты договора ИСЖ. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, а максимальная ограничивается суммой средств, размещенных в ИСЖ.



Если клиент расторгнет договор ИСЖ в течение 60 календарных дней со дня открытия депозита, то процентная ставка будет установлена на уровне вклада до востребования.