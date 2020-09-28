Текущий период ослабления рубля затем сменится укреплением российской валюты, и она восстановит позиции, это обычная рыночная волатильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская валюта на прошлой неделе ощутимо ослабилась: курс доллара на бирже поднялся выше 78 рублей впервые с апреля, а евро — выше 91 рубля, впервые с 2016-го. В понедельник тенденция продолжилась, и доллар преодолел планку в 79 рублей. Официальные курсы доллара и евро на вторник подскочили почти на 2 рубля — до 78,67 и 91,48 рубля соответственно.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя — и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию с курсом национальной валюты.

«Но это рыночная волатильность, и поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля», — добавил пресс-секретарь главы государства.