Cофинансирование для поддержки семей, нуждающихся в ежемесячной денежной выплате, получат в следующем году 76 регионов России, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты», — говорится в документе.

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным Подготовленный проект поправок предполагает ограничения для кредиторов, допущенных к программе.

В перечне, приложенном к распоряжению, перечислены 76 регионов России. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах в размере определенного в субъекте РФ прожиточного минимума для детей, назначаемых в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.