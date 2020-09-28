Большинство людей в мире — 73% — не согласны с тем, что женщина не должна работать. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.

Противоположного мнения придерживаются 16% респондентов. Примерно каждый десятый опрошенный (11%) заявил, что в чем-то согласен с этой позицией, а в чем-то нет.

Безоговорочным лидером по согласию с данным утверждением стала Индия (45%). Из россиян 18% считают, что женщины не должны работать. Менее всего в необходимость освободить женщин от работы верят жители Бразилии (4%).



Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7,1 тыс. респондентов, представляющих разные социально-демографические группы, в том числе в России — 800.