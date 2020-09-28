Объем ввода жилой недвижимости в России планируется восстановить в 2021 году. Такой прогноз дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Неплохо идем в этом году. Надеемся, что уже в следующем году постараемся более-менее восстановиться (по объему ввода жилья в РФ. — Прим. ред.)», — сообщил Хуснуллин на «Российской неделе ГЧП — 2020».

По его словам, ввод жилья в России на 4% ниже показателей прошлого года. При этом меры поддержки строительной отрасли из-за пандемии коронавируса позволили не допустить сильного падения ввода жилья, добавил вице-премьер.

По данным Росстата, за январь — август 2020 года ввод жилья снизился почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2019-го (без учета домов на садовых участках). В первые восемь месяцев этого года введено 38 млн кв. м без учета домов на садовых участках, или 40 млн кв. м — с их учетом.