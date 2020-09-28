Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов фракции КПРФ, который предлагает признавать безработными самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и граждан, не обеспеченных работой в соответствии с трудовым договором, в случае принятия уполномоченным органом госвласти нормативного правового акта, временно запрещающего их деятельность в условиях особых правовых режимов. Соответствующим категориям граждан предлагается выплачивать пособие по безработице.

Как отмечают в Кабмине, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка и которые зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, готовы приступить к ней. «Однако законопроектом предусматривается признание лица безработным без учета его волеизъявления», — отмечается в проекте отзыва Кабмина.

Белоусов назвал прирост безработицы одной из ключевых проблем Необходимо его сокращать, заявил Белоусов.



Также граждане, снявшиеся с учета в качестве самозанятого или прекратившие деятельность в качестве ИП, сегодня уже признаются безработными по общим правилам при отсутствии оснований для отказа в признании их безработными. «При этом законом о занятости для указанной категории граждан предусмотрена выплата пособия по безработице в случае признания их безработными. В отношении работающих по трудовому договору граждан стоит отметить, что приостановление деятельности организации (индивидуального предпринимателя) само по себе не влечет прекращения трудовых договоров и выполнения обязанностей работодателя, а признание их безработными возможно только после увольнения с работы», — отмечается в проекте отзыва правительства.

Законопроект предлагает ввести категорию «вынужденный безработный», однако статус таких лиц в документе не определен, отмечают в Кабмине. Также авторы инициативы не указали источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств, что нарушает нормы Бюджетного кодекса. В связи с этим комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддерживает законопроект.