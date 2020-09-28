В Башкирии вынесен приговор по уголовному делу о присвоении бывшей сотрудницей банка и ее супругом более чем 25 млн рублей. Об этом в понедельник сообщают Генпрокуратура и МВД России .

Приговор вынес Салаватский городской суд. В зависимости от роли и степени участия в преступлении фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 160 и по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в присвоении и организации присвоения.

В суде установлено, что в период с сентября 2017 года по май 2019 года женщина, занимая должность старшего кассира филиала одного из крупных банков, присваивала деньги финансово-кредитной организации. «Она лично выносила их из банка либо передавала мужу в кассе. Сумма похищенных средств составила более 25 млн рублей. Деньгами супруги распорядились по своему усмотрению, значительную часть из них мужчина потратил на ставки в букмекерских конторах», — отмечается, в частности, в сообщении Генпрокуратуры.

​Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги Он хочет просить помощи у россиян: собрать деньги, чтобы вернуть банку.

В мае 2019 года супруги вместе с двумя несовершеннолетними детьми скрылись и были объявлены в розыск. Подсудимые были задержаны на съемной квартире в Казани.

Суд дал женщине пять лет лишения свободы, мужчине — шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.



Название банка ни в релизе Генпрокуратуры, ни в релизе МВД не приводится. Судя по упоминаемым деталям дела, речь идет о хищении, которое, согласно данным СМИ, произошло в Россельхозбанке .