Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, превысил 92 рубля, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с января 2016 года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 16:28 мск, прибавил 1,02 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 92,01 рубля, курс доллара на это же время находился на уровне 78,8675 рубля, прибавив 66 копеек, следует из данных на сайте биржи.

Рубль слабеет с открытия сессии на Мосбирже. Давление на него сохраняется из-за геополитических рисков, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«В воскресенье Армения и Азербайджан начали полномасштабную войну за Карабах. Обе страны задействовали танки, минометы, тяжелую артиллерию и беспилотники. Руководство Турции выразило намерение всемерно поддержать Азербайджан. Поскольку Армения входит в Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), то война может отразиться на динамике рубля», — комментирует эксперт.



