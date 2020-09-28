Каждый десятый россиянин (12%) относится к фрилансу отрицательно, число негативно настроенных к такому формату занятости возросло в условиях пандемии коронавируса. Такие данные в понедельник привел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве.



«В два раза увеличилась доля тех, кто относится к фрилансерам отрицательно: начало марта — 6%, в сентябре — 12%», — сказал он.

При этом, как показал опрос, 32% респондентов полагают, что фрилансеры могут быть эффективными, 17% придерживаются противоположного мнения, а 30% опрошенных россиян считают, что эффективность фрилансеров от эффективности нанятых работников ничем не отличается.

На вопрос о готовности привлекать фрилансеров в качестве работников 50% опрошенных дали утвердительный ответ, не готовы нанимать фрилансеров на постоянную работу 39% респондентов.

Опрос ВЦИОМ проводился в сентябре, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше. Погрешность для данного опроса не превышает 2,5%.

