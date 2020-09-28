Застройщики в Московском регионе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации готовы вернуться к сделкам в онлайн-формате, а сотрудников перевести на удаленный режим работы.

«Мы готовы оперативно полностью перевести продажи и показы квартир в онлайн. Наши отделения продаж продолжают работать в режиме «Безопасный офис», который был принят и продолжает действовать по сей день, с усиленными мерами безопасности. Далее их работа будет ориентироваться на спрос и решения властей. Благодаря накопленному эффекту от действия госпрограммы льготной ипотеки мы не будем испытывать глобальных проблем при любом из сценариев обострения эпидемиологической обстановки», — рассказал директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев.



По его словам, в компании после отмены режима самоизоляции на «удаленке» продолжают работать порядка 15% офисных сотрудников, когда в апреле — июне их число достигало 80%, а в настоящее время «Инград» рассматривает возможность перевода до 80% офисных сотрудников на удаленную работу в рамках рекомендаций городских властей.



К переходу на дистанционное оформление сделок и удаленный режим работы готовы также девелоперские компании «Главстрой», «Сити-XXI век», MR Group, «Главстрой-Регионы», «Эталон» и ФСК.

«Мы готовы работать и в традиционном, и в удаленном формате. Онлайн-консультации, удаленное оформление сделок, безопасное подписание документов — все эти этапы отработаны, сложностей у нас никаких нет. В офисах продаж соблюдались и соблюдаются предписанные Роспотребнадзором санитарные нормы. На удаленный режим мы переводим сотрудников из повышенной группы риска и людей в возрасте 65+», — комментирует коммерческий директор «Сити-XXI век» Юрий Просвиров.

Директор по персоналу ГК «А101» Эльвира Буртная подчеркнула, что с сегодняшнего дня весь офисный персонал был переведен на удаленный режим работы. В свою очередь в МИЦ отметили, что в настоящее время сотрудники компании работают в офисе с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, однако выразили готовность перевести сотрудников на удаленный режим работы, если того потребуют обстоятельства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с понедельника без необходимости не покидать жилье. Работающим пенсионерам старше указанного возраста и лицам с хроническими заболеваниями желательно перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников на «удаленку» и строго контролировать соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.