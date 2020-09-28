Рост номинальной заработной платы в июле 2020 года ускорился до 5,7% в годовом выражении, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария регулятора «Экономика».

Во-первых, поясняет регулятор, снятие ограничений на экономическую деятельность привело к частичному восстановлению уровня зарплат в пострадавших отраслях (гостиницы и рестораны, транспорт, торговля непродовольственными товарами, культура и спорт).

Во-вторых, продолжает Банк России, выплаты в здравоохранении и образовании внесли положительный вклад в рост трудовых доходов. В реальном выражении зарплата выросла на 2,3% к соответствующему периоду прошлого года после роста в июне на 0,6%.

Как сообщалось ранее, по оценкам Банка России, в среднем за 2020 год реальная заработная плата увеличится на 1,5—2,5%.