Банк России продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря. Об этом директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила в эфире программы «Вести».



«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала она.



Бакина также заверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии другими способами. «Здесь еще важно подчеркнуть, что для наших пенсионеров сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени», — отметила она.



Планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, позже этот срок был продлен до 1 октября.

