Правительство отказалось вводить мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки, пишет РБК . Это следует из утвержденного плана восстановления экономики. В качестве одной из мер поддержки экспортеров в июньской версии антикризисного плана предлагался мораторий на штрафы за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам. Приостановить взимание штрафов предлагалось на год — с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021-го. Но в сентябрьском документе этой меры не оказалось.

Как подтвердила пресс-служба Минфина, «в актуальной версии общенационального плана решено отказаться от приостановки штрафов за невозврат валютной выручки». Банк России обратил внимание, что штрафы за невозврат валютной выручки были «значительно снижены».

Нередко деньги поступают на счета с задержкой по вине иностранных контрагентов. Минфин ранее разъяснял, что российский резидент может не признаваться виновным в невозврате валюты, если его зарубежный партнер не исполнил обязательства из-за форс-мажора, включая ограничения для борьбы с вирусом. По словам экспертов, на практике резидентам все равно придется предоставлять документы, подтверждающие принятие всех зависящих от них мер по соблюдению формальных требований валютного закона. Невозможность доказать принятие таких мер повлечет административную ответственность. Хорошая новость в том, что теперь размер штрафов существенно снижен, отметили эксперты.

Кабмин ослабит валютный контроль на фоне пандемии Среди мер — замена тотального контроля на проверку сомнительных операций.

План отныне также не ограничивает срок признания экспортера исполнившим обязанность по возврату валютной выручки, если он получил средства от российского банка-гаранта в счет исполнения обязательств контрагента по внешнеторговому договору. Изначально в плане предлагалось ограничить эту льготу сроком до 1 июля 2021 года. Норма будет бессрочной в случае ее принятия, пояснили в Минфине. Остальные меры по либерализации валютного контроля в плане остались без изменений.

По словам экспертов, отказ приостановить взимание штрафов — негативная новость для российского экспортно ориентированного бизнеса. Опять придется думать не только о предпринимательских рисках, которые обострены в пандемию до предела, но и о валютных, считают они.