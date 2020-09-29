Для зарубежных IT-гигантов могут ужесточить наказание при несоблюдении законодательства РФ, в частности закона о хранении персональных данных россиян, пишут «Известия» . Об этом рассказал председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. К нарушениям можно отнести несоблюдение правил о локализации данных российских пользователей на территории РФ и налоговых требований, неудаление противоправной информации и другие нарушения законодательства. Новые меры воздействия предлагают распространить на компании, имеющие от 100 тыс. посетителей в сутки в России.

С соответствующей инициативой комиссия обратилась в правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации, Роскомнадзор, Минцифру, ФНС и ФАС, сказал Журавлев. По его словам, замедление трафика должно быть крайней мерой в случае, если не оплачиваются штрафы за совершенное правонарушение или если есть решение суда не в пользу организации. Комиссия предлагает иностранным IT-компаниям создавать представительства на территории РФ или совместные предприятия с российскими игроками. На такие модели сотрудничества предлагается распространить налоговые льготы для IT-компаний. Для упрощения взаиморасчетов через ФНС можно открывать удаленно цифровые представительства без физического присутствия, отметил Журавлев.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин не поддерживает инициативу по замедлению трафика крупных IT-гигантов, считая, что она негативно скажется на пользовательском опыте граждан. В то же время он считает, что механизм штрафов для компаний и блокировки неэффективны, оптимально — ограничение рекламной деятельности организаций на российском рынке. Также, по мнению Горелкина, стоит подумать над штрафами от оборота организаций и объединяться с европейскими коллегами в части защиты персональных данных граждан.

Телекоммуникационные и IТ-компании могут получить послабления по хранению данных По мнению операторов, меры позволят сэкономить значительные средства.

Замедление трафика наиболее критично для сайтов с тяжелым контентом, например видео, отметил генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Ассоциация рассматривала этот метод внешнего воздействия на интернет-сервисы в рамках борьбы с пиратством. Пока мера не применялась, а ее точность и эффективность не подтверждена. По его мнению, принуждение легальных публичных сервисов к исполнению тех или иных требований национального законодательства должно идти в административной плоскости, а за нарушения стоит наказывать крупными, в том числе оборотными штрафами.