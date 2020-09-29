ЦБ фиксирует ускорение перетока средств физических лиц из срочных депозитов на накопительные счета, пишет «Коммерсант» . Так, рост средств в рублях на текущих счетах физлиц в банках в августе ускорился и составил около 250 млрд рублей. Показатель непрерывно рос начиная с февраля этого года и в результате увеличился почти на 40%, достигнув около 8,5 трлн рублей. Средства в рублях на текущих счетах граждан превысили объем депозитов в рублях на срок свыше года (8,34 трлн рублей) и приблизились к объему депозитов в рублях на срок от месяца до года (8,7 трлн рублей).

По словам представителей банков, накопительные счета пользуются бoльшей популярностью по сравнению с вкладами. Не во всех банках приток средств на накопительные счета сравнялся с притоком средств во вклады, однако увеличение доли накопительных счетов в портфеле отметили все. Рост привлекательности накопительных счетов связан с тем, что гражданам актуально получать доход при совершении операций по банковской карте, а также в любой момент пользоваться деньгами без потери процентов, считают банкиры. Как они пояснили, высвобождаемые средства клиенты не только переводят на накопительные счета, но и вкладывают в инвестиционные инструменты.

Вклады по-прежнему сохраняют популярность среди отдельных категорий клиентов, поэтому полного замещения их накопительными счетами в ближайшее время в банках не ожидают. По мнению экспертов, с учетом волатильности российских финансовых рынков резкое снижение доли вкладов ниже 50% от средств физлиц в банках может привести к вынужденному росту подушки ликвидности банков и снижению их кредитной активности.