Банк «Уралсиб» собирается ввести более строгий подход в отношении спонсорских проектов интернет-эквайринга, по которому обслуживает несколько десятков банков, и меняет профильную команду. Об этом пишет «Коммерсант» . Как стало известно изданию, «Уралсиб» покинули начальник управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев и руководитель дирекции электронной коммерции Александр Минаев.

По словам источников, причиной столь резких и масштабных кадровых изменений стал скандал вокруг РФИ Банка, специализирующегося на интернет-эквайринге, в том числе в игорной сфере. «Уралсиб» — официальный спонсор РФИ Банка в Visa. В конце лета стало известно, что Visa утвердила РФИ Банку крупные штрафы за high-risk-трансакции по этому основанию. В «Уралсибе» сообщили, что Игорь Демчев и Александр Минаев «уволились по собственному желанию».

Visa утвердила штраф за высокорисковые операции РФИ Банку В РФИ пояснили, что все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к мерчант-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу.

В РФИ Банке сообщили, что интернет-эквайринг для него с 28 сентября переведен «на схему фасилитатора в другие банки». Как пояснил основатель ChronoPay Павел Врублевский, фасилитаторская модель работы — это, по сути, просто договор о передаче данных. При такой модели работы фактически и юридически банк выступает агентом на комиссии за привлечение оборота на эквайринг для других банков, не участвует в этих трансакциях как член платежной системы.

В комментарии РФИ Банка о сотрудничестве с «Уралсибом» говорится, что «по обоюдному согласию сторон решено диверсифицировать ряд бизнес-процессов» и поэтому ведутся переговоры по спонсорству с другими банками. Торговый или наземный эквайринг по-прежнему проводят через «Уралсиб» до 1 ноября. Официальным спонсором РФИ Банка в Visa «Уралсиб» по соглашению остается до 1 апреля 2021 года.

В «Уралсибе» сообщили, что, несмотря на ситуацию с РФИ Банком и увольнением ключевых профильных специалистов, «изменений в работе с банками-партнерами не планируется».