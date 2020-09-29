Российские банки за период с 20 марта по 23 сентября реструктурировали свыше 1,5 млн кредитных договоров с физлицами на общую сумму 767 млрд рублей. Такие данные приводятся в очередном выпуске бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» , опубликованном Банком России накануне вечером.

Регулятор опросил 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 23 сентября. Так, в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 2 млн 822,7 тыс. обращений/требований об изменении условий кредитного договора. За период с 10 по 23 сентября получено 63 тыс. заявок против 72 тыс. с 27 августа по 9 сентября. По состоянию на 23 сентября банками рассмотрено в общей сложности 98% поступивших заявлений граждан. Процент одобренных заявок остался на уровне предыдущего замера — 61,4% от рассмотренных.

По состоянию на 23 сентября банками получено 384,9 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106‑ФЗ. За период с 20 марта по 23 сентября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 161 тыс. требований на сумму около 79 млрд рублей.

«Снижение количества фактически предоставленных кредитных каникул и объема реструктуризаций по сравнению с предыдущим мониторингом связано с непредставлением заемщиками в установленные законом сроки документов, подтверждающих факт снижения дохода. В частности, системно значимыми банками по состоянию на 23 сентября по этой причине было аннулировано примерно 27 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму свыше 9 млрд рублей», — отмечается в материале ЦБ.

Среди кредитов, по которым аннулированы кредитные каникулы, доля обязательств, по которым заемщики вернулись в первоначальный график платежей без просроченной задолженности либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, составляет порядка 70% (по оперативным данным системно значимых банков).

Доля удовлетворенных требований о предоставлении кредитных каникул в соответствии с законом № 106‑ФЗ по ипотечным кредитам составила 71,4% от рассмотренных заявок, по потребительским кредитам — 46,2%, по кредитным картам — 59,1%, по автокредитам — 23,8%.

По состоянию на 23 сентября поступило 33,2 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2019 года № 76‑ФЗ. Банками было удовлетворено 49,3% рассмотренных заявок. Отказы связаны в основном с превышением максимального размера кредита или непризнанием нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации.



За период с 20 марта по 23 сентября ипотечные каникулы фактически были предоставлены более чем по 12 тыс. требований на сумму примерно 33 млрд рублей.