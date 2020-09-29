Банк России в соответствии с ранее объявленным подходом будет помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила осуществлять с 1 октября по 30 декабря 2020 года дополнительные операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом во вторник объявил регулятор.

Как поясняется, указанные дополнительные операции являются результатом взаимозачета объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций СберБанка, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте — апреле 2020-го, а также с объемом осуществленных в марте — апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Итоговый нетто-объем иностранной валюты, равный в рублевом эквиваленте 185,4 млрд рублей (см. расчеты в сообщении регулятора), будет равномерно продан на внутреннем валютном рынке.



Исходя из количества торговых дней в IV квартале ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре — декабре составит 2,9 млрд рублей в день. С учетом объема указанных дополнительных операций и равномерного характера их проведения такие операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, полагают в Центробанке.