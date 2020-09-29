ВУЗ-Банк ввел вклад «Правильный выбор». Открыть его могут клиенты, не имеющие в банке договора срочного вклада, действующего на 20 сентября 2020 года.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, срок — 180 дней. Процентная ставка составляет 5% годовых. Возможны дополнительные взносы. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно на карточный счет или капитализируются.



При досрочном расторжении договора ранее начисленные проценты не пересчитываются. С даты последней выплаты процентов производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада до востребования.