В телефонном мошенничестве появились интересные сценарии, сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям» .

«Серьезных изменений мы не видим, но есть интересные сценарии. Например, мошенники звонят клиенту и заявляют, что проводятся «следственные действия» в отношении сотрудников банка и никому об этом нельзя говорить. Человеку обещают, что завтра ровно в 16:00 из прокуратуры Центрального округа Москвы позвонит сотрудник Петров. Необходимо сообщить этому сотруднику всю информацию и четко следовать инструкциям. Под угрозой уголовного преследования клиенту запрещают кому-то сообщать об этом», — рассказал Кузнецов.

По его словам, далее звонит «сотрудник Петров» и говорит, что в банке зафиксирована утечка, нужно защитить средства и перевести их на «специальный счет», который будет находиться под «особым мониторингом». «Это разыгранная комбинация, а счет принадлежит мошенникам, но разговор ведется профессионально, на клиентов оказывают психологическое давление, поэтому они иногда поддаются», — пояснил зампред правления СберБанка.