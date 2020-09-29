Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование в период с 24 по 28 сентября, в нем приняли участие свыше 1,6 тыс. человек по всей стране.

Как показал опрос, 31,2% считают, что для нормальной жизни нужно 50—70 тыс. рублей в месяц; 25% назвали сумму в 70—100 тыс.

Для 22,6% респондентов достаточно 35—50 тыс. рублей в месяц, еще для 15,3% — 100 тыс., а 5,4% считают, что им хватит от 20 тыс. до 35 тыс. рублей. Лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит 20 тыс. рублей или меньшей суммы.

«Наибольшие финансовые запросы ожидаемо у жителей Москвы и Московской области. Здесь более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тыс. в месяц, и примерно столько же (33,2%) говорят о доходе в 70—100 тыс. рублей», — пояснили авторы исследования.

По их данным, запросы жителей Санкт-Петербурга «чуть скромнее»: 31,5% полагают, что для нормальной жизни нужно получать 70—100 тыс. рублей, 28,8% — 50—70 тыс.



При этом 90,9% респондентов во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому; 48,5% признают, что это несоответствие разительно. Немного лучше оценивают свое финансовое положение москвичи: о соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5%, а сильно не соответствует он у 40,5% опрошенных.