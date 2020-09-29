Банк России вынес ряд новых постановлений о привлечении к административной ответственности компаний «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Три постановления в отношении «АльфаСтрахования» и два в отношении «Росгосстраха» вынесены 28 сентября 2020 года по части 3 статьи 13.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и пока не вступили в законную силу. Часть 3 указанной статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством».

Как следует из материалов ЦБ, все постановления предусматривают административный штраф. В номерах постановлений нет традиционных для Центробанка обозначений, указывающих, применены ли они к должностному или юридическому лицу. Штраф по указанной статье предусмотрен в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.