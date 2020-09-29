Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов фракции ЛДПР о ежемесячных выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке. Согласно документу, сумма такой выплаты устанавливается в размере МРОТ (сейчас 12 130 рублей). Право на указанное пособие предлагалось назначать только одному члену семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 июня текущего года депутатами фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатором Сергеем Леоновым. Профильный комитет нижней палаты и правительство РФ не поддержали инициативу.

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о пособиях для домохозяек Согласно документу, сумма такой выплаты устанавливается на уровне МРОТ.

Как указали в Кабмине, предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству, так как эта величина «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования». Документом также не определены источники финансирования, что является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ, отметила правительственная комиссия.