«Сбер» планирует облегчить процесс заключения концессионных соглашений и создать для этого специальный конструктор. Об этом сообщил руководитель направления Центра ГЧП СберБанка Илья Масенко на «Российской неделе ГЧП».



«Сейчас готовим и планируем конструктор концессий по всем отраслям, в том числе ЖКХ. И в рамках подготовки мы значительно упростим концессионные соглашения в целом в сфере ЖКХ, в водоснабжении, водоотведении и в теплоснабжении тоже», — сказал Масенко.

По его словам, «Сбер» занимается разработкой конструктора концессий совместно с юридическими консультантами и IT-специалистами. Масенко отметил, что после подготовки его модулей банк готов протестировать их работу с бизнес-сообществом.

«Сбер» занимается региональными проектами ГЧП с 2017 года. Сейчас проекты в основном связаны с ЖКХ, строительством социальной и автодорожной инфраструктуры. По данным Масенко, за 2019 год банк профинансировал около 40 концессионных проектов на более 12,5 млрд рублей, за три квартала 2020-го — примерно 19 проектов на 1,7 млрд.

