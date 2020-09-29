Банк России выпустил третий в этом году номер научного журнала «Деньги и кредит» . Обзор материалов выпуска представлен в сообщении регулятора.

В рамках одной из аннотаций отмечается, что для оценки динамики региональной экономической активности полезно иметь месячные или квартальные данные по росту валового регионального продукта, однако Росстат публикует лишь годовые оценки этого показателя. Владимир Бойко и его коллеги (Банк России) предлагают способ получения внутригодовых значений ВРП на основе официальной статистики различной периодичности. По заключению авторов, их метод дает более точные оценки, чем расчеты по методологии Росстата, по которой внутригодовые значения ВРП оцениваются с использованием большого числа допущений и косвенных расчетов.

Резкое снижение ключевой ставки способно создавать угрозу финансовой стабильности, так как ведет к перераспределению средств банковского сектора в более рискованные высокодоходные активы, показывает Ирина Семина (МГУ) в статье , посвященной проверке работоспособности канала принятия риска денежно-кредитной политики в российской экономике. Результаты исследования подтверждают необходимость учитывать влияние снижения ключевой ставки на стабильность в банковском секторе, чтобы избежать излишней толерантности к риску.

Комментируя еще одну публикацию, Центробанк указывает, что «экономистам хорошо известна трилемма Манделла — Флеминга. Согласно этой гипотезе, центральным банкам доступны только любые две опции из трех: придерживаться фиксированного обменного курса, сохранять свободу движения капитала, проводить независимую денежно-кредитную политику. Но в последние годы трилемма превратилась в дилемму: установлено, что при свободном движении капитала плавающий обменный курс не гарантирует автономии ДКП в развивающихся странах, поскольку ее смягчение в системно значимых экономиках (например, США и еврозоне) создает условия для массового притока капитала на формирующиеся рынки. Однако пруденциальные меры могут сократить этот эффект». В то же время, как отмечают в ЦБ, пруденциальные инструменты существенно различаются по своей способности сдерживать это влияние — таковы основные результаты проекта объединения экспертов из центральных банков International Banking Research Network по изучению взаимодействия денежно-кредитной и пруденциальной политики. Об исследованиях, проведенных в рамках проекта, рассказывается в обзоре Константина Стырина и Юлии Ушаковой (Банк России).



Сложность банковской группы ведет к росту ее рисков — вложениям в более высокодоходные и рискованные активы и сокращению так называемого расстояния до дефолта, приходит к выводу в своей работе Елизавета Камараева (Международный институт экономики и финансов НИУ «ВШЭ»). В частности, по заключению автора, к росту рисков банковской группы ведет увеличение числа дочерних компаний и видов деятельности, в которую она вовлечена.