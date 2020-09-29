Президент РФ Владимир Путин уверен, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году», — заявил Путин.

«Уже в этом году начнем работать и работаем уже, уверен, что это принесет свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет», — отметил президент.

Путин: ситуация с безработицей в России лучше, чем во многих странах По его словам, этой проблеме необходимо уделить максимальное внимание.

По его словам, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта. Путин подчеркнул, что регистрация участников этой программы самозанятыми не является конечной целью. «Конечная цель — чтобы люди <...> могли деньги зарабатывать и семьи кормить», — отметил президент, потребовав не подходить к этому вопросу формально.

«Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались», — пояснил он.